Contes et mystères des Ardennes

Hervé Gourdet, Cindy Van Wilder

Un magnifique recueil pour partir à la découverte des légendes ardennaises Grâce à ce recueil de 10 histoires merveilleuses, partez à la découverte des êtres magiques qui peuplent les forêts les plus reculées des Ardennes. Nuton, sorcières et fées n'auront plus de secrets pour vous ! - Le Cheval Bayard - L'Or des fées - La Fée de la Lienne - Le Nuton de la Vinette - La Légende de Gustine Maka - Saint Hubert - Le moulin de Quarreux - Blancou et les cloches - Les Cloches englouties - Les Fantômes de La Roche

Chez Editions Auzou

Paru le 05/03/2026

96 pages

14,95 €

9791039575416
