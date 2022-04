Devenir DRH. Comprendre les enjeux pour une prise de poste sereine

L'ouvrage suit le parcours d'un professionnel RH depuis sa décision d'entrer dans le métier à sa sortie. Il aborde sans filtre des thèmes comme les risques du métier, l'évaluation de sa performance ou encore les difficultés rencontrées par les DRH. Il offre des clés et des conseils très concrets qui s'appuient sur une appréciation réaliste du métier basée sur le témoignage de DRH et de DG. Il propose également des points récapitulatifs, des fiches pratiques, des auto-questionnements en fait un ouvrage concret, qui pourront être consultés chaque fois que le DRH est confronté à une problématique : - savoir évaluer le meilleur environnement pour exercer son métier de DRH en fonction de son profil et des étapes de maturité des entreprises ; - acquérir une vision plus précsie des relations et attendus des différents acteurs (DG, CODIR/COMEX, managers, collaborateurs, équipes) ; - prendre conscience des risques du métier et des enjeux implicites ou cachés de la fonction ; - apprendre à prendre du recul lorsqu'on traverse une crise ; - obtenir des conseils et méthodes pragmatiques pour se donner les moyens de réussir.