Les carnets de l'apothicaire - Enquêtes à la cour Tome 17

La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut... La mystérieuse Suilei et la gentille servante Shisui sont en réalité soeurs ! Elles forcent Mao Mao à les suivre jusqu'à leur village, au nord de l'empire, et la placent en résidence surveillée. Soupçonnant l'existence d'un laboratoire dans les parages, l'apothicaire s'introduit dans une grange à l'extérieur du village. Elle y découvre une grande quantité de pièces de feifa et une véritable manufacture d'armes ! Pendant ce temps, à la cour impériale, le complot ourdi par Shisho pousse enfin Jinshi à tomber le masque...