#Polar

Je ne suis pas là pour ça

Iain Levison

Dans un restaurant new yorkais, Ella a rendez-vous avec sa meilleure amie, Prahla, une riche héritière, qui doit lui présenter Lucien, son nouveau petit ami. Dans un coin de la salle, un tueur en planque observe. Il est là pour Lucien, mais il n'est pas là pour le tuer, juste pour prélever son ADN. A la fin du repas, un vieil homme se lève, tend à Ella un dessin, et sort. C'est un portrait d'elle, pris sur le vif. Si beau que Lucien se demande si ce n'est pas là un authentique Montrose, cet artiste mystérieux qui a toujours choisi ses modèles dans les lieux publics, et dont on a perdu la trace. Sa cote, dès lors, n'a cessé de monter. Et si l'artiste était encore vivant et en activité ? Quelle aubaine pour Lucien ! Il pourrait en tirer beaucoup d'argent, et se la couler douce en Floride. Comme Ella s'absente quelques jours et demande à son amie Prahla de nourrir son chat, Lucien en profite pour piquer le portrait et décide de le vendre. C'est là que ses ennuis commencent...

Par Iain Levison
Chez Liana Levi

Auteur

Iain Levison

Editeur

Liana Levi

Genre

Romans policiers

Je ne suis pas là pour ça

Iain Levison trad. Emmanuelle Aronson, Philippe Aronson

Paru le 05/03/2026

128 pages

Liana Levi

11,00 €

9791034912063
