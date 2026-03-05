Inscription
Le Feu et la Rose

Maud Simonnot

Maud Simonnot explore un thème qui lui est cher : l'histoire des enfants oubliés dans les orphelinats du début du siècle. "Il existe une île aux confins bleutés et aux ciels purs, en plein milieu de la France. Dans ses vastes forêts, cette île secrète abrite des loups, des sirènes et des orphelins... C'est là, parmi les bruyères et les digitales pourpres du Morvan, qu'ont vécu une fillette prénommée Lily - la Rose du titre... - et un certain Jean Genet - le Feu - au début du siècle dernier. En parcourant ce paradis sauvage, j'ai redécouvert leurs incroyables destins croisés, mais aussi la magie intacte de mon enfance". Maud Simonnot

Par Maud Simonnot
Chez Editions de l'Observatoire

|

Auteur

Maud Simonnot

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Littérature française

Le Feu et la Rose

Maud Simonnot

Paru le 05/03/2026

266 pages

Editions de l'Observatoire

21,00 €

9791032929513
