Dans un univers mécanique, l'humanité n'est plus l'apanage de l'homme ! Blau est un androïde de combat qui vend ses services comme mercenaire dans un monde dévasté par la guerre... Elle a néanmoins choisi d'adopter Rainy, un orphelin qu'elle élève comme une vraie mère et qui souhaite marcher dans ses pas. Le défi est d'envergure : entre robots détraqués et anciens soldats prêts à tout, les adversaires ne manquent pas, tandis que le garçon peut difficilement rivaliser ! Heureusement, les ruines cachent aussi des alliés inattendus... Succès instantané dès son apparition sur Internet, Mechanical Buddy Universe offre non seulement de l'action à couper le souffle, mais surtout une galerie de personnages charismatiques, dessinés avec tendresse et drôlerie.