#Beaux livres

L'amour est une fête ! selon Renoir

Dominique Auzel

ActuaLitté
Mêlant récit romanesque et enquête historique, l'auteur raconte l'histoire du tableau d'Auguste Renoir : Le Bal du moulin de la Galette. Paris, un dimanche après-midi de fin de printemps 1876. A la façon qu'ont les impressionnistes de sortir des ateliers, Auguste Renoir plante son chevalet au moulin de la Galette pour immortaliser l'ambiance insouciante de cette guinguette sur la butte de Montmartre. Le petit monde de la bohème parisienne se retrouve, par une fin d'après-midi ensoleillée, pour danser, manger et boire en toute insouciance. Amis du peintre, modèles, artistes et habitués du lieu poseront pour lui sur plusieurs semaines. Cette oeuvre présentée pour la première fois lors de la troisième exposition impressionniste en avril 1877 sera incomprise et moquée par une presse hostile à cette peinture d'un genre nouveau. Pourtant, Georges Rivière, critique d'art, écrira à son sujet : " C'est un véritable témoignage historique, un précieux monument représentant la vie parisienne avec une rigoureuse exactitude. " Renoir, peintre de la figure humaine et du bonheur de vivre, réussit avec sa palette de couleurs un jeu de lumière et d'ombres remarquable. Une représentation poétique du plaisir d'être ensemble, figé pour l'éternité dans ce tableau iconique, chef-d'oeuvre des débuts de l'impressionnisme.

Par Dominique Auzel
Chez Ateliers Henry Dougier

|

Auteur

Dominique Auzel

Editeur

Ateliers Henry Dougier

Genre

Ecrits sur l'art

L'amour est une fête ! selon Renoir

Dominique Auzel

Paru le 05/03/2026

102 pages

Ateliers Henry Dougier

14,90 €

9791031206622
