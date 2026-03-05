Inscription
L'hymne à la joie selon Matisse

Eric Sarner

Mêlant récit romanesque et enquête historique, l'auteur raconte l'histoire du tableau iconique d'Henri Matisse, La Danse. Si l'oeuvre d'Henri Matisse nous est si proche et réconfortante, c'est qu'elle nous invite constamment à jouir de la vie par son art de la lumière, son énergie et sa vocation au bonheur. En 1948, six ans avant sa disparition, Matisse affirmait : "J'ai toujours essayé de dissimuler mes efforts. J'ai toujours souhaité que mes oeuvres aient la légèreté et la gaîté du printemps qui ne laisse jamais soupçonner le travail qu'il a coûté". La Danse , réalisée en 1909, puis sa version finale de 1910 commandée par le collectionneur russe Sergueï Chtchoukine pour sa demeure à Moscou, est au coeur de ce roman. Il raconte la création de l'une des plus célèbres oeuvres de Matisse, devenue une icône du fauvisme, marquée par l'utilisation de couleurs pures et la simplification des formes. Une oeuvre qui célèbre la vie, la joie, le mouvement, mais aussi la liberté dans une forme d'extase. Matisse parlait de La Danse comme d'un "sujet décoratif et musical", destiné à éveiller des émotions plutôt que raconter une histoire. Dans ce texte hybride, Eric Sarner fait revivre cette période de création intense pour le peintre, mais aussi sa relation avec ses collectionneurs et ses femmes ; épouse, fille, et muse. Eric Sarner a reçu : le Prix Max Jacob pour le recueil de poème Coeur chronique en 2014. le Grand Prix de poésie Robert Ganzo pour l'ensemble de son oeuvre en 2024.

Par Eric Sarner
Chez Ateliers Henry Dougier

|

Auteur

Eric Sarner

Editeur

Ateliers Henry Dougier

Genre

Ecrits sur l'art

L'hymne à la joie selon Matisse

Eric Sarner

Paru le 05/03/2026

112 pages

Ateliers Henry Dougier

14,90 €

9791031206592
