#Roman francophone

Mara

Vincent Tassy

ActuaLitté
Andréa, jeune collégien, tombe sous le charme de la mère de son meilleur ami, Mara. Lorsque son propre père s'éprend de cette femme, un mariage s'annonce - scellant la présence de Mara dans son quotidien. Elle devient sa belle-mère, mais aussi son obsession. Roman de la possession et de la perte, intemporel et contemporain, Mara déploie la spirale d'un amour impossible et toxique pour explorer les zones troubles du désir et le pouvoir des mots. Né en 1989, Vincent Tassy est auteur, agrégé de lettres et musicien dans le groupe Angellore. Ses romans Apostasie, Comment le dire à la nuit et Diamants l'ont imposé comme l'une des plus belles plumes du fantastique français.

Par Vincent Tassy
Chez Au Diable Vauvert

|

Auteur

Vincent Tassy

Editeur

Au Diable Vauvert

Genre

Littérature française

Mara

Vincent Tassy

Paru le 05/03/2026

368 pages

Au Diable Vauvert

22,00 €

9791030707786
© Notice établie par ORB
