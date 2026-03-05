La sensibilité du cachalot

"Vis ma vie de biologiste spécialiste des émotions des cétacés" : le récit personnel de Fabienne Delfour, qui invite à passer en mode aquatique et de se mettre à l'écoute des mammifères marins. Les comportements des baleines, des dauphins, des cachalots, sont rapides, fugaces. Leurs vies entières sont mouvement. A travers les sons, les bulles, des gestes délicats ou brusques, les animaux expriment curiosité, excitation du jeu, anxiété ou fatigue. L'observation permet de décrypter leurs émotions, à condition de respecter leur espace et de tenir compte de leur sensibilité. Aujourd'hui, cet espace est fragilisé par le changement climatique et envahi par l'espèce humaine. Pourtant, notre santé dépend de celle de l'Océan et de ses habitants. Comment le protéger, le défendre et le restaurer ? Et si une baleine à bosse rebelle, une orque ambassadrice ou un dauphin habile détenaient des réponses... Invitation à l'engagement et à l'émerveillement, un texte qui nous plonge en immersion dans l'océan.