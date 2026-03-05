Inscription
En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

La sensibilité du cachalot

Fabienne Delfour

"Vis ma vie de biologiste spécialiste des émotions des cétacés" : le récit personnel de Fabienne Delfour, qui invite à passer en mode aquatique et de se mettre à l'écoute des mammifères marins. Les comportements des baleines, des dauphins, des cachalots, sont rapides, fugaces. Leurs vies entières sont mouvement. A travers les sons, les bulles, des gestes délicats ou brusques, les animaux expriment curiosité, excitation du jeu, anxiété ou fatigue. L'observation permet de décrypter leurs émotions, à condition de respecter leur espace et de tenir compte de leur sensibilité. Aujourd'hui, cet espace est fragilisé par le changement climatique et envahi par l'espèce humaine. Pourtant, notre santé dépend de celle de l'Océan et de ses habitants. Comment le protéger, le défendre et le restaurer ? Et si une baleine à bosse rebelle, une orque ambassadrice ou un dauphin habile détenaient des réponses... Invitation à l'engagement et à l'émerveillement, un texte qui nous plonge en immersion dans l'océan.

Par Fabienne Delfour
Chez Editions Tana

|

Auteur

Fabienne Delfour

Editeur

Editions Tana

Genre

Ethologie

La sensibilité du cachalot

Fabienne Delfour

Paru le 26/03/2026

224 pages

Editions Tana

18,90 €

9791030106176
