Faire taire les femmes

En France, les estimations basses font état d'une femme âgée de 18 ans ou plus victime de viol, tentative de viol ou d'agressions sexuelles toutes les deux minutes. Plus de 370 000 femmes de 18 ans ou plus sont victimes de violences au sein du couple. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, et 5, 4 millions de femmes et d'hommes adultes en ont été victimes dans leur enfance. 95 % des mis en cause sont des hommes. Seulement 10 % des victimes portent plainte. Et lorsqu'il y a plainte, moins de 10 % d'entre elles aboutissent à des condamnations. Qu'est-ce qui explique le silence des femmes et la protection de leurs bourreaux ? Mythe des fausses accusations, détournement de la présomption d'innocence, campagnes de dénigrement, procédure-bâillons, sont autant de manoeuvres qui visent à discréditer la parole des victimes et à protéger les hommes. Dans ce livre, Sabrina Erin Gin analyse ces différents moyens de pression, interroge leur cadre juridique, leurs usages et leur impact sur la justice et l'opinion. UN ESSAI QUI MET EN LUMIERE L'INSTRUMENTALISATION DE LA JUSTICE POUR IMPOSER LE SILENCE AUX VICTIMES. Sabrina Erin Gin est experte en droit pénal et des questions de genre. Elle tient le compte Instagram @olympereve, un espace dédié à la vulgarisation juridique où elle analyse les enjeux féministes actuels du droit et de la politique. Elle est l'autrice de deux essais chez Leduc Société : Précis de culture féministe pour briller en société patriarcale et Les hommes ont tué l'amour.