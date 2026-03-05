Inscription
#Roman francophone

Leïla Trabelsi

Nizar Ben Saad

ActuaLitté
Ils rêvaient d'un empire. Mais le pouvoir, lorsqu'il se nourrit d'illusion et de démesure, finit toujours par se retourner contre ceux qui le convoitent. Leïla Trabelsi ou l'empire des illusions retrace, à travers les voix croisées de témoins, de proches et d'adversaires, l'ascension d'un couple que tout opposait, sinon une même soif de domination. Lui, Zine el-Abidine Ben Ali, militaire discret, stratège des coulisses, porté au sommet par les alliances et les circonstances. Elle, Leïla Trabelsi, issue d'un milieu modeste, ayant multiplié les petits boulots avant de conquérir le coeur du Président - et, avec lui, Carthage. Devenue une figure incontournable, elle s'impose peu à peu comme la véritable plaque tournante des affaires de l'Etat, maniant l'influence avec une redoutable habileté. A la tête du Club Elyssa, qu'elle transforme en antichambre du pouvoir, elle tisse un réseau d'alliances avec diplomates, épouses de chefs d'Etat et hommes d'affaires, ouvrant la voie à un système où intrigues et prédations familiales dictent la loi. Ben Ali et Leïla tiennent ensemble la Tunisie dans une étreinte faite de promesses et de privilèges, jusqu'à confondre l'Etat et leurs intérêts privés. Des salons ouatés du palais de Carthage aux dernières heures d'un règne finissant, ce roman historique dévoile la trajectoire fulgurante et la chute inévitable d'un pouvoir absolu, né d'un rêve, consumé par l'illusion...

Par Nizar Ben Saad
Chez Ka Editions

|

Auteur

Nizar Ben Saad

Editeur

Ka Editions

Genre

Littérature française

Leïla Trabelsi

Nizar Ben Saad

Paru le 05/03/2026

288 pages

Ka Editions

25,00 €

ActuaLitté
9789938913675
© Notice établie par ORB
