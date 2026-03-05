Ils rêvaient d'un empire. Mais le pouvoir, lorsqu'il se nourrit d'illusion et de démesure, finit toujours par se retourner contre ceux qui le convoitent. Leïla Trabelsi ou l'empire des illusions retrace, à travers les voix croisées de témoins, de proches et d'adversaires, l'ascension d'un couple que tout opposait, sinon une même soif de domination. Lui, Zine el-Abidine Ben Ali, militaire discret, stratège des coulisses, porté au sommet par les alliances et les circonstances. Elle, Leïla Trabelsi, issue d'un milieu modeste, ayant multiplié les petits boulots avant de conquérir le coeur du Président - et, avec lui, Carthage. Devenue une figure incontournable, elle s'impose peu à peu comme la véritable plaque tournante des affaires de l'Etat, maniant l'influence avec une redoutable habileté. A la tête du Club Elyssa, qu'elle transforme en antichambre du pouvoir, elle tisse un réseau d'alliances avec diplomates, épouses de chefs d'Etat et hommes d'affaires, ouvrant la voie à un système où intrigues et prédations familiales dictent la loi. Ben Ali et Leïla tiennent ensemble la Tunisie dans une étreinte faite de promesses et de privilèges, jusqu'à confondre l'Etat et leurs intérêts privés. Des salons ouatés du palais de Carthage aux dernières heures d'un règne finissant, ce roman historique dévoile la trajectoire fulgurante et la chute inévitable d'un pouvoir absolu, né d'un rêve, consumé par l'illusion...