Ce livre est une traversée , celle d'un monde en bascule, où la lumière du Prophète s'éteint peu à peu sous les ombres du pouvoir califal usurpé. De Médine à Karbala, al-Hussein avance, porteur de la flamme originelle, dans un temps déjà dévoyé par l'ambition et l'immixtion des puissances terrestres dans le sacré. De la bataille du Chameau à Karbala, de fitna en fitna, l'histoire s'écrit dans le sang des justes : celle des exactions commises contre l'Ahl al-Bayt, la lignée bénie, dont le message était d'unir et non de régner. A travers une écriture à la fois poétique, analytique et profondément humaine, Hichem Kacem revisite l'un des épisodes les plus bouleversants de l'histoire islamique : le refus d'allégeance d'al-Hussein à Yazid Ier en l'an 680 de notre ère. Il en dévoile la portée spirituelle et politique, tout en interrogeant les versets coraniques détournés, les fractures communautaires et les falsifications du sens pour des intérêts mercantiles, en rupture flagrante avec le Coran et la Sunna. Chaque page restitue la tension entre pouvoir et foi, entre justice et mensonge, entre la mémoire des vaincus et la propagande des vainqueurs. Karbala devient ici une méditation sur la vérité et la fidélité : un lieu où le temps s'efface pour laisser parler la conscience. Les témoignages des grands penseurs, orientaux et occidentaux, viennent donner à Karbala et à ses désastreuses conséquences schismatiques une dimension universelle pour que la tyrannie soit combattue et dénoncer en tout temps... Et quand Gaza brûle, l'ombre d'al-Hussein plane encore : la vérité peut être décapitée, mais jamais éteinte. "Face à l'injustice, serons-nous avec Yazid ou avec al-Hussein ? "