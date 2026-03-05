Guide & Journal Omra

Prépare et vis ta Omra de la meilleure manière avec ce Guide &Journal complet, conçu pour t'accompagner avant, pendant et après ton pèlerinage.Retrouve les étapes de la Umrah, des check-lists pratiques, des invocations en arabe et français, des pages pour organiser ton voyage, découvrir les lieux importants à Mecque et Médine, et écrire tes du?as et souvenirs.Un carnet idéal pour une Umrah consciente, organisée et spirituelle.Guide complet de la Omra : étapes du rituel expliquées simplement (Miqat, Tawaf, Sa'y, coupe des cheveux). Check-lists pratiques : bagages, préparatifs, hôtel, déplacements, et organisation à la Mecque &Médine.Invocations essentielles : du?as en arabe, translittération et traduction pour chaque moment de la Umrah. Journal personnel : pages pour écrire ses du?as, ses ressentis, ses objectifs et ses souvenirs spirituels. Compagnon de voyage idéal : un carnet clair en couleur, moderne et structuré pour vivre une Omra sereine et mémorable.