Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Guide & Journal Omra

Sarah Wijabi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Prépare et vis ta Omra de la meilleure manière avec ce Guide &Journal complet, conçu pour t'accompagner avant, pendant et après ton pèlerinage.Retrouve les étapes de la Umrah, des check-lists pratiques, des invocations en arabe et français, des pages pour organiser ton voyage, découvrir les lieux importants à Mecque et Médine, et écrire tes du?as et souvenirs.Un carnet idéal pour une Umrah consciente, organisée et spirituelle.Guide complet de la Omra : étapes du rituel expliquées simplement (Miqat, Tawaf, Sa'y, coupe des cheveux). Check-lists pratiques : bagages, préparatifs, hôtel, déplacements, et organisation à la Mecque &Médine.Invocations essentielles : du?as en arabe, translittération et traduction pour chaque moment de la Umrah. Journal personnel : pages pour écrire ses du?as, ses ressentis, ses objectifs et ses souvenirs spirituels. Compagnon de voyage idéal : un carnet clair en couleur, moderne et structuré pour vivre une Omra sereine et mémorable.

Par Sarah Wijabi
Chez Wijabi Story

|

Auteur

Sarah Wijabi

Editeur

Wijabi Story

Genre

Islam

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guide & Journal Omra par Sarah Wijabi

Commenter ce livre

 

Guide & Journal Omra

Sarah Wijabi

Paru le 05/03/2026

98 pages

Wijabi Story

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782959673597
9782959673597
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.