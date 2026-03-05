Inscription
Critique d'art N° 65, automne-hiver 2025

Collectif, Sylvie Mokhtari

ActuaLitté
Critique d'art est un guide de lecture sur l'art des XXe et XXIe siècles. L'actualité nationale et internationale des livres et des catalogues sur l'art contemporain y est référencée. Donnant accès à la fabrique de la littérature sur l'art au fur et à mesure de ses parutions, Critique d'art a référencé et chroniqué 266 ouvrages dans le n°65 de l'automne/hiver 2025. La revue fournit ainsi un accès généreux à ce qui se pense et ce qui s'écrit dans le champ de la création visuelle. Les sujets au sommaire se font l'écho d'un dynamisme critique et artistique mondial, teinté d'écologie, de politique, de questions identitaires et plus largement situé au coeur des sciences humaines. S'y retrouvent des figures nationales et internationales de la scène des arts visuels. En tant qu'outil d'évaluation, Critique d'art fait ressortir le contenu d'ouvrages récents et met à la disposition de toutes et tous un outil conçu pour cerner ce qui est publié sur la création contemporaine.

Chez Archives de la critique d'art

|

Auteur

Editeur

Archives de la critique d'art

Genre

Ecrits sur l'art

Commenter ce livre

 

Paru le 05/03/2026

Archives de la critique d'art

20,00 €

9782950629371
