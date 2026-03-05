Inscription
Une passion chinoise

Jean-Raphaël Peytregnet

Une passion Chinoise - Mémoires d'un sinologue diplomate revient sur un demi-siècle d'expérience de l'auteur en Chine ou en dehors de celle-ci (Taïwan, Etats-Unis, Inde) depuis l'époque maoïste jusqu'à l'ère Xi Jinping. Il propose un regard à contre-courant sur la Chine communiste. Loin de l'idée d'une rupture radicale avec la tradition, il montre comment le maoïsme a en réalité réactivé certaines structures fondamentales du confucianisme : hiérarchie absolue, soumission à l'autorité, centralisation du pouvoir, culte du chef. A la croisée du témoignage personnel, de la réflexion politique et de l'analyse culturelle, ce livre met au jour la manière dont une idéologie révolutionnaire s'est nourrie des racines mêmes qu'elle prétendait arracher. Ce texte sans concessions est écrit par un passionné de la Chine pour permettre au lecteur de mieux comprendre les ressorts profonds du totalitarisme chinois - d'hier comme d'aujourd'hui.

Par Jean-Raphaël Peytregnet
Chez Balland

Auteur

Jean-Raphaël Peytregnet

Editeur

Balland

Genre

Chine

Une passion chinoise

Jean-Raphaël Peytregnet

Paru le 26/03/2026

380 pages

Balland

23,00 €

9782940843015
