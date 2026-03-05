"La migration mondiale n'a pas atteint des niveaux records". " Le développement ne réduit pas la migration, il la favorise. " "Les restrictions aux frontières n'empêchent pas l'immigration illégale, elles l'encouragent". "Le changement climatique n'entraînera pas de migration de masse". Ces affirmations peuvent sembler contre-intuitives, voire carrément fausses. Mais les faits qui se cachent derrière les titres accrocheurs de certains médias révèlent une réalité complètement différente de celle qui nous est souvent présentée. A la lumière des données factuelles, Hein de Haas propose un nouveau paradigme pour penser la migration, invitant les lecteurs de tout bord politique à revoir leurs certitudes. LA LOGIQUE DE LA MIGRATION offre ainsi une alternative aux approches simplistes qui présentent la migration soit comme un problème à résoudre, soit comme un remède aux difficultés qui attendent les sociétés occidentales. Examinant les tendances et les perspectives dans les "pays de destination " occidentaux (Etats-Unis et Europe), ainsi que dans les "pays d'origine" (Asie, Afrique et Amérique latine), l'auteur démontre que la migration fait partie intégrante des transformations qui forgent le monde contemporain. Comme n'importe qui, les migrants cherchent à améliorer leurs vies, réagissant aux contraintes et aux opportunités qui en résultent. Admettre ce simple fait est une prémisse nécessaire à toute politique migratoire intelligente.