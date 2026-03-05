Inscription
#Polar

D'os et de cendre

Kathy Reichs

ActuaLitté
La grande prêtresse du thriller médico-légal est de retour ! L'anthropologue judiciaire Temperance Brennan se retrouve à Washington, au coeur d'une enquête sur un incendie criminel entouré de mystère et de violence. Redoutant toujours les enquêtes sur des lieux incendiés, Tempe est appelée à analyser les dépouilles des victimes d'un brasier mortel, et voit ses inquiétudes confirmées. L'immeuble dévasté se trouve dans Foggy Bottom, un quartier coloré au passé tumultueux. Pour cette enquête, Tempe s'adjoint une nouvelle alliée en la personne d'Ivy Doyle, une journaliste de la télé. Ensemble, elles apprennent que, dans les années 1930 et 1940, l'immeuble était le repaire de contrebandiers et de trafiquants connus comme le " gang de Foggy Bottom ". Quoique pittoresque, l'information semble peu pertinente jusqu'à ce que le fils d'un membre du gang soit tué par balles chez lui dans un quartier aisé du district. Coïncidence ou agression ciblée ? Peu à peu, l'instinct de Tempe l'amène à soupçonner l'évidence : depuis son arrivée à Washington, ses faits et gestes sont anticipés par quelqu'un, et toutes les pistes semblent renfermer un danger mortel.

Par Kathy Reichs
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Kathy Reichs

Editeur

Robert Laffont

Genre

Romans policiers

D'os et de cendre

Kathy Reichs trad. Dominique Haas

Paru le 05/03/2026

312 pages

Robert Laffont

9,50 €

ActuaLitté
9782925487500
