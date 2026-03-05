Inscription
#Beaux livres

Origami classique

Rita Foelker, Francesco Decio, Vanda Battaglia

ActuaLitté
Un nouveau volume extraordinaire de la série à succès " Détacher et plier ", qui propose 8 modèles d'origami créés ou réinterprétés par de grands maîtres internationaux. Chaque modèle est accompagné de diagrammes précis, d'instructions détaillées et d'un code QR donnant accès à un tutoriel vidéo complet pour réussir pas à pas chaque pliage. Le livre comprend également 100 feuilles de papier détachables, aux motifs et couleurs variés, prêtes à être utilisées sans les abîmer.

Par Rita Foelker, Francesco Decio, Vanda Battaglia
Chez Editions Nuinui

|

Auteur

Rita Foelker, Francesco Decio, Vanda Battaglia

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Travail du papier

Origami classique

Rita Foelker, Francesco Decio, Vanda Battaglia

Paru le 12/03/2026

248 pages

Editions Nuinui

12,90 €

ActuaLitté
9782889756827
