Origami classique

Un nouveau volume extraordinaire de la série à succès " Détacher et plier ", qui propose 8 modèles d'origami créés ou réinterprétés par de grands maîtres internationaux. Chaque modèle est accompagné de diagrammes précis, d'instructions détaillées et d'un code QR donnant accès à un tutoriel vidéo complet pour réussir pas à pas chaque pliage. Le livre comprend également 100 feuilles de papier détachables, aux motifs et couleurs variés, prêtes à être utilisées sans les abîmer.