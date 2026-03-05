Inscription
La palme du martyr dans la liturgie

Marc Djetaba

Si le martyr dans l'Eglise est un témoin de la foi qui en tout s'est configuré au Christ dans la lutte pour la sauvegarde de cette foi jusqu'au sacrifice de sa vie, il est important de faire ressortir comment cela a été concrètement vécu à travers les siècles jusqu'à la formation du commun, dont l'origine remonte à la liturgie gallicane. L'étude analytique et liturgique de chaque collecte du commun des martyrs permet de retrouver son identité et sa formation dans le temps. L'étude des différentes typologies présentes dans les collectes, permet de se rendre compte de l'absence, du Missel actuel, d'un formulaire pour les presbytres et pontifes qu'on retrouvait dans le Missel Franciscanum Regulae. Ce travail vise également à mettre en lumière les trait théologiques et liturgiques du martyr dans le commun du Missel Romain de la troisième édition typique révisée et veut montrer comment le saint martyr est intimement lié à la Sainte Trinité et est en même temps à l'Eglise. Ceci permet d'envisager une spiritualité du martyr chrétien car le chrétien en devenant martyr à travers le baptême est appelé à se préparer à rendre ce témoignage sanglant ou non sanglant.

Par Marc Djetaba
Chez Parole et silence

Auteur

Marc Djetaba

Editeur

Parole et silence

Genre

Missels

La palme du martyr dans la liturgie

Marc Djetaba

Paru le 26/03/2026

Parole et silence

28,00 €

9782889596720
