L'appartement de marbre

Anna Ruchat

Un automne du début des années 80, Teresa, dix-huit ans, quitte son village dans les montagnes de Lombardie pour entrer au service d'une famille italienne établie à Zurich. Maria est archéologue, Bruno est psychiatre, ils se dédient à leur travail et accordent peu de temps à leurs deux garçons. Au fil des mois, alors que Teresa découvre la ville et apprend une nouvelle langue, elle s'interroge : qui est Esther, la fille que Maria a eue d'un premier mariage ? D'où vient ce malaise dès qu'il est question d'elle ? Et pourquoi l'humeur des deux petits change-t-elle parfois du tout au tout ? Maniant un style à la simplicité trompeuse, Anna Ruchat maîtrise l'art de créer la tension en faisant vaciller les perspectives. A travers cette exploration subtile des liens familiaux et du rapport aux absents, elle porte aussi un regard sur les lâchetés qui gangrènent un certain monde bourgeois, intellectuel et libéré.

Par Anna Ruchat
Chez Editions Zoé

Auteur

Anna Ruchat

Editeur

Editions Zoé

Genre

Littérature Italienne

L'appartement de marbre

Anna Ruchat trad. Véronique Volpato

Paru le 05/03/2026

208 pages

Editions Zoé

21,00 €

9782889075584
© Notice établie par ORB
