Jorvik N+1

Face à une Europe eugéniste, trois générations portent la clé d'un secret capable de renverser l'ordre établi. 2090 La loi des Pyramides, qui exclut les " inutiles " de la société, n'a jamais été plus tyrannique en Europe. Chami, maintenant adolescente, rencontre Jorvik, le fils de Zac, dans des circonstances extraordinaires. Les dernières barrières que l'éthique impose sont en train de s'effondrer. Que peuvent deux adolescents, même capables de performances physiques hors norme, contre un directoire sans scrupule ? En plus, le compte à rebours est lancé pour Chami...