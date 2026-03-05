Inscription
Jorvik N+1

Philippe Dumont, Philippe Dumont

Jorvik N+1
Face à une Europe eugéniste, trois générations portent la clé d'un secret capable de renverser l'ordre établi. 2090 La loi des Pyramides, qui exclut les " inutiles " de la société, n'a jamais été plus tyrannique en Europe. Chami, maintenant adolescente, rencontre Jorvik, le fils de Zac, dans des circonstances extraordinaires. Les dernières barrières que l'éthique impose sont en train de s'effondrer. Que peuvent deux adolescents, même capables de performances physiques hors norme, contre un directoire sans scrupule ? En plus, le compte à rebours est lancé pour Chami...

Par Philippe Dumont, Philippe Dumont
Chez Alice

|

Auteur

Philippe Dumont, Philippe Dumont

Editeur

Alice

Genre

Mondes futuristes

Jorvik N+1

Philippe Dumont, Philippe Dumont

Paru le 05/03/2026

344 pages

Alice

7,90 €

Jorvik N+1
9782874266980
