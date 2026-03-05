Face à une Europe eugéniste, trois générations portent la clé d'un secret capable de renverser l'ordre établi. La loi des Pyramides tyrannise déjà l'Europe. Zac, qui vient d'avoir seize ans, reçoit un héritage du notaire de son grand-père, décédé il y a quelques années, sous forme d'une énigme. Il comprend vite que ce qui l'attend au bout de cet étrange jeu de piste intéresse au plus haut point tant le comité d'éthique que le ministère Sciences de Progrès, car les deux instances ont lancé des agents à ses trousses, qui ne lésinent pas sur les moyens pour le stopper dans sa quête.