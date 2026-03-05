Inscription
#Imaginaire

Zac 53

Philippe Dumont, Philippe Dumont

ActuaLitté
Face à une Europe eugéniste, trois générations portent la clé d'un secret capable de renverser l'ordre établi. La loi des Pyramides tyrannise déjà l'Europe. Zac, qui vient d'avoir seize ans, reçoit un héritage du notaire de son grand-père, décédé il y a quelques années, sous forme d'une énigme. Il comprend vite que ce qui l'attend au bout de cet étrange jeu de piste intéresse au plus haut point tant le comité d'éthique que le ministère Sciences de Progrès, car les deux instances ont lancé des agents à ses trousses, qui ne lésinent pas sur les moyens pour le stopper dans sa quête.

Par Philippe Dumont, Philippe Dumont
Chez Alice

Auteur

Philippe Dumont, Philippe Dumont

Editeur

Alice

Genre

Mondes futuristes

Zac 53

Philippe Dumont, Philippe Dumont

Paru le 05/03/2026

332 pages

Alice

7,90 €

9782874266973
