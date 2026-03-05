Face à une Europe eugéniste, trois générations portent la clé d'un secret capable de renverser l'ordre établi. La loi eugénique, dite " loi des Pyramides ", bouleverse l'Europe. Chami vit dans la ferme isolée que ses parents d'adoption ont choisie pour dissimuler Josselin, son grand frère, exclu de la société à cause d'un retard mental. Un homme étrange s'invite régulièrement dans les songes de Chami et l'appelle Chikan, ce qui, en quechua, la langue des Incas, signifie "unique, distinct entre tous". Développant chaque jour de nouvelles capacités largement supérieures au commun des mortels, Chami découvre avec horreur qu'elle n'est pas juste une enfant précoce, mais le fruit d'une manipulation génétique complexe.