Théâtre d'enfance et réécritures bibliques au XVIIIe siècle

Béatrice Ferrier

Méconnus ou oubliés, les textes de théâtre du XVIIIe siècle créés et joués dans des contextes éducatifs variés offrent un éclairage nouveau dans les glissements qui s'opèrent entre apologétique et philosophie. L'ouvrage, à la croisée de la littérature, de l'histoire du théâtre, de l'histoire de l'éducation et des idées, est un essai sur le théâtre biblique à destination de l'enfance au XVIIIe siècle au moment où de multiples changements s'opèrent sous l'influence des théories sur l'éducation et des idées des Lumières. Il est fondé sur l'approche sérielle d'un corpus original (1689-1789), inexploré, de pièces bibliques destinées à être jouées en français, dans les collèges, dans les institutions de jeunes filles et dans les familles. Le choix des réécritures bibliques permet de traiter ensemble le théâtre scolaire et le théâtre d'éducation, regroupés sous le syntagme " théâtre d'enfance ", que les recherches séparaient jusque là. La première partie situe ces pièces dans leur contexte éducatif via l'état de l'art, les critères d'élaboration du corpus, les phénomènes de circulation entre les scènes. La seconde partie croise les analyses sous l'angle esthétique et pédagogique. La troisième et dernière partie les explore d'un point de vue sociologique, idéologique et spirituel, mettant en lumière des enjeux qui dépassent le seul théâtre enfantin. Il s'agit de l'ouvrage inédit d'un dossier d'habilitation à diriger des recherches qui fait état des dernières avancées des recherches sur ces questions et propose aux chercheurs de nouveaux champs de recherche.

Par Béatrice Ferrier
Chez PU Saint-Etienne

|

Auteur

Béatrice Ferrier

Editeur

PU Saint-Etienne

Genre

Théâtre - Essais

Paru le 03/12/2026

380 pages

PU Saint-Etienne

23,00 €

9782862728193
