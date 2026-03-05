Inscription
#Essais

Le chemin de Damas

Jean-Marc Vercruysse

L'expression "Trouver son chemin de Damas" est devenue proverbiale et désigne aujourd'hui un moment de révélation. Treize études retracent les différentes interprétations données à la conversion de saint Paul à travers les siècles. Parti de Jérusalem pour persécuter les premiers chrétiens, le futur saint Paul, ébloui et interpellé par Jésus, se convertit brutalement sur le chemin de Damas pour devenir l'apôtre des nations. L'épisode est relaté à trois reprises dans le livre des Actes et évoqué dans les épîtres pauliniennes. De nos jours, l'expression "Trouver son chemin de Damas" est devenue proverbiale et désigne un tournant subit et décisif dans une vie, un changement complet d'idée ou d'orientation. Au regard des sources bibliques qui donnent lieu à une analyse approfondie, le volume retrace l'histoire de la réception littéraire et picturale de l'épisode néotestamentaire, depuis la période patristique jusqu'à aujourd'hui, à travers treize études. Chaque article montre combien la conversion de Paul s'est auréolée d'une valeur d'exemplarité, même si, chez certains auteurs, elle reste un idéal spirituel. Quant à la peinture, elle associera bientôt à la scène un cheval que la Bible ne mentionne pas mais qui s'imposera de lui-même.

Par Jean-Marc Vercruysse
Chez Artois Presses Université

|

Auteur

Jean-Marc Vercruysse

Editeur

Artois Presses Université

Genre

Théologie

Le chemin de Damas

Jean-Marc Vercruysse

Paru le 05/03/2026

226 pages

Artois Presses Université

18,00 €

9782848326245
