Le Grimoire d'Elfie

Un livre d'origamis 100 % Elfie avec des pas-à-pas complets et de belles feuilles à plier ! Ce livre d'origamis contient 15 modèles à réaliser avec des feuilles à détacher, pour plonger dans le monde magique du Grimoire d'Elfie . De la grenouille Salicorne à l'ours à lunettes Théodore en passant par le magnifique grimoire ou le télescope, l'univers d'Elfie prend vie, pli après pli, grâce à ces origamis ! Des feuilles ornées de motifs divers permettent aussi de s'amuser à réaliser d'autres pliages. Enfin, au fil des pages, on découvre des anecdotes sur la série de bandes dessinées à succès. Des origamis avec différents niveaux de difficulté, pour progresser au fil du livre et un titre qui fera un cadeau parfait pour les fans d'Elfie et de loisirs créatifs ! Pour vivre plus d'aventures avec Elfie, à découvrir dans la même collection : le Grimoire secret , qui fourmille d'activités de sorcière, d'informations et d'anecdotes sur la série et de pages à annoter !