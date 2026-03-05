Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Le Grimoire d'Elfie

Drakoo, Mister Paperfold

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre d'origamis 100 % Elfie avec des pas-à-pas complets et de belles feuilles à plier ! Ce livre d'origamis contient 15 modèles à réaliser avec des feuilles à détacher, pour plonger dans le monde magique du Grimoire d'Elfie . De la grenouille Salicorne à l'ours à lunettes Théodore en passant par le magnifique grimoire ou le télescope, l'univers d'Elfie prend vie, pli après pli, grâce à ces origamis ! Des feuilles ornées de motifs divers permettent aussi de s'amuser à réaliser d'autres pliages. Enfin, au fil des pages, on découvre des anecdotes sur la série de bandes dessinées à succès. Des origamis avec différents niveaux de difficulté, pour progresser au fil du livre et un titre qui fera un cadeau parfait pour les fans d'Elfie et de loisirs créatifs ! Pour vivre plus d'aventures avec Elfie, à découvrir dans la même collection : le Grimoire secret , qui fourmille d'activités de sorcière, d'informations et d'anecdotes sur la série et de pages à annoter !

Par Drakoo, Mister Paperfold
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Drakoo, Mister Paperfold

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Papier et carton

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Grimoire d'Elfie par Drakoo, Mister Paperfold

Commenter ce livre

 

Le Grimoire d'Elfie

Drakoo, Mister Paperfold

Paru le 05/03/2026

320 pages

Les Livres du Dragon d'Or

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782821219472
9782821219472
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.