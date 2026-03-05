Inscription
#Roman francophone

Nos griffures

Corentine Dumaine

ActuaLitté
Sur les pentes hostiles du mont Gallois, le silence règne en maître. Mais Aurore en est certaine, elle a perçu des murmures dans l'ombre, entrevu des silhouettes entre les arbres, senti le souffle d'une présence humaine. Se pourrait-il que des enfants vivent ici, dans ce lieu depuis longtemps déserté ? Du haut de ses 11 ans, Solal n'a jamais connu d'autre monde que celui de la forêt, loin de toute civilisation. Un quotidien rude, rythmé par les humeurs d'un père de plus en plus brutal. Jusqu'au jour où l'impensable devient nécessaire : fuir, et sauver les plus jeunes des griffes paternelles. En particulier Lucie, sa petite soeur à la si fragile étincelle de vie...

Par Corentine Dumaine
Chez Editions De Borée

|

Auteur

Corentine Dumaine

Editeur

Editions De Borée

Genre

Littérature française

Nos griffures

Corentine Dumaine

Paru le 05/03/2026

224 pages

Editions De Borée

19,90 €

ActuaLitté
9782812941214
© Notice établie par ORB
