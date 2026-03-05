Nos griffures

Sur les pentes hostiles du mont Gallois, le silence règne en maître. Mais Aurore en est certaine, elle a perçu des murmures dans l'ombre, entrevu des silhouettes entre les arbres, senti le souffle d'une présence humaine. Se pourrait-il que des enfants vivent ici, dans ce lieu depuis longtemps déserté ? Du haut de ses 11 ans, Solal n'a jamais connu d'autre monde que celui de la forêt, loin de toute civilisation. Un quotidien rude, rythmé par les humeurs d'un père de plus en plus brutal. Jusqu'au jour où l'impensable devient nécessaire : fuir, et sauver les plus jeunes des griffes paternelles. En particulier Lucie, sa petite soeur à la si fragile étincelle de vie...