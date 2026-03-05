Inscription
L'été des hécatombes

Philippe Grandcoing

Juillet 1914... L'été semble tenir toutes ses promesses. Mais les gouvernements et les états-majors européens en ont décidé autrement. Alors qu'Hippolyte Salvignac et Jules Lerouet assistent, impuissants, à l'angoissante marche vers l'abîme, une étrange affaire accapare toute leur attention. Pourquoi un homme est-il prêt à tuer pour dérober quelques souvenirs hérités d'une vieille famille aristocratique ? Tout en suivant les traces sanglantes du mystérieux criminel, ils devront aussi démêler les fils tragiques du passé. Cette aventure va ainsi conduire nos deux héros jusque dans les Ardennes, alors que les armées françaises et allemandes se ruent aux frontières.

Par Philippe Grandcoing
Chez Editions De Borée

Auteur

Philippe Grandcoing

Editeur

Editions De Borée

Genre

Policiers historiques

L'été des hécatombes

Philippe Grandcoing

Paru le 05/03/2026

312 pages

Editions De Borée

20,90 €

9782812941115
