Une juive dans la tourmente de la Collaboration

Le destin paradoxal et édifiant de Lisette de Brinon, issue de la grande bourgeoisie juive parisienne, qui épousa en secondes noces l'un des futurs champions de la Collaboration et fut déclarée " aryenne d'honneur ". Un récit véridique raconté par son fils, engagé dans la Résistance, qui éclaire de l'intérieur les troubles années 1930 et les années d'Occupation. Rien ne prédestinait Lisette Franck, issue d'une famille juive patriote, à devenir en 1934 l'épouse de Fernand de Brinon, zélé partisan du rapprochement franco-allemand et futur représentant de Vichy auprès des autorités d'Occupation - l'" ambassadeur de France à Paris ". Soeur du jeune prodige Henri Franck protégé de Maurice Barrès et d'Anna de Noailles, Lisette évoluait dans un milieu de haute culture, typique de la grande bourgeoisie juive parisienne. D'un premier mariage, elle avait eu deux fils, dont l'auteur de ce livre. Convertie au catholicisme, déclarée " aryenne d'honneur ", elle n'en sera pas moins indésirable à Vichy. Elle sera mise hors de cause par la justice d'épuration, mais son mari, un des chefs de file de la Collaboration, sera fusillé en 1947 au fort de Montrouge. Elle lui survivra presque un demi-siècle. Lisette de Brinon aura incarné toutes les ambiguïtés de son temps. Son fils Bernard, " jeune juif rebelle " qui rejoignit les Alliés à Londres, évoque sans complaisance le singulier itinéraire de cette femme de caractère, ainsi que ses amitiés d'après-guerre avec Jacques Benoist-Méchin et Roger Peyrefitte. Un témoignage d'une exceptionnelle valeur, servi par une plume de grande classe.