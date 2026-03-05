Les secrets des couples durables

Marie Tapernoux vous donne la recette des couples qui durent. Un vrai manuel du bonheur à deux ! Je m'appelle Marie Tapernoux. Je suis thérapeute de couple, sexologue et, comme vous, j'ai aimé, espéré, douté, tenu, lâché, recommencé. J'ai vu des couples s'abîmer à force de vouloir bien faire, et d'autres se reconstruire en acceptant enfin de regarder les choses en face. Avec ce livre, je ne vous promets pas que vous formerez le couple idéal. Je n'y crois pas. Je vous propose mieux : comprendre ce qui se joue vraiment dans votre relation, au-delà des reproches, des frustrations et des "on ne se comprend plus" . Vous y trouverez des situations vécues, des outils concrets et des exercices simples pour : - traverser les grandes étapes de la vie de couple sans vous perdre complètement ; - comprendre votre façon d'aimer, de communiquer... et de vous disputer ; - renforcer la confiance, la complicité et le lien, même quand l'envie n'est plus aussi spontanée qu'au début ; - réparer après les crises, les tempêtes, les trahisons ou les grandes remises en question. Ce livre est un compagnon de route pour les couples qui veulent arrêter de subir leur relation et commencer à en prendre soin ensemble.