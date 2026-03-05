Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Les secrets des couples durables

Marie Tapernoux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Marie Tapernoux vous donne la recette des couples qui durent. Un vrai manuel du bonheur à deux ! Je m'appelle Marie Tapernoux. Je suis thérapeute de couple, sexologue et, comme vous, j'ai aimé, espéré, douté, tenu, lâché, recommencé. J'ai vu des couples s'abîmer à force de vouloir bien faire, et d'autres se reconstruire en acceptant enfin de regarder les choses en face. Avec ce livre, je ne vous promets pas que vous formerez le couple idéal. Je n'y crois pas. Je vous propose mieux : comprendre ce qui se joue vraiment dans votre relation, au-delà des reproches, des frustrations et des "on ne se comprend plus" . Vous y trouverez des situations vécues, des outils concrets et des exercices simples pour : - traverser les grandes étapes de la vie de couple sans vous perdre complètement ; - comprendre votre façon d'aimer, de communiquer... et de vous disputer ; - renforcer la confiance, la complicité et le lien, même quand l'envie n'est plus aussi spontanée qu'au début ; - réparer après les crises, les tempêtes, les trahisons ou les grandes remises en question. Ce livre est un compagnon de route pour les couples qui veulent arrêter de subir leur relation et commencer à en prendre soin ensemble.

Par Marie Tapernoux
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Marie Tapernoux

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Vivre en couple

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les secrets des couples durables par Marie Tapernoux

Commenter ce livre

 

Les secrets des couples durables

Marie Tapernoux

Paru le 05/03/2026

208 pages

De Boeck supérieur

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807376021
9782807376021
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.