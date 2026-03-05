Inscription
#Essais

Repérage et prise en charge des enfants exposés au contrôle coercitif

Hélène Romano

ActuaLitté
Le manuel pour protéger les enfants dans les familles où la violence est invisible. Riche de récits d'enfants et de situations cliniques réelles, Hélène Romano, psychothérapeute spécialiste du psychotrauma, offre un ouvrage fondamental sur la prise en charge des enfants exposés aux violences coercitives. Ces violences ne se résument pas à des coups : elles s'insinuent, contrôlent, déshumanisent. Ce guide rigoureux, documenté et profondément humain s'adresse aux psychologues, travailleurs sociaux, magistrats, éducateurs, médecins, et à tout professionnel confronté à la détresse d'enfants qui ne peuvent - ou n'osent - pas dire ce qu'ils vivent. Il donne les outils pour repérer, évaluer, comprendre et accompagner ces jeunes victimes, souvent invisibilisées par les institutions elles-mêmes. A travers les concepts de contrôle coercitif, contamination traumatique, dynamique systémique des violences, et avec des éclairages juridiques et cliniques d'experts, ce livre vient combler un angle mort essentiel : celui de l'impact psychotraumatique sur les enfants, dans un contexte où la violence familiale se prolonge souvent bien après la séparation.

Par Hélène Romano
De Boeck supérieur

|

Auteur

Hélène Romano

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Psychologie de l'enfant

Repérage et prise en charge des enfants exposés au contrôle coercitif

Hélène Romano

Paru le 05/03/2026

255 pages

De Boeck supérieur

29,90 €

ActuaLitté
9782807374980
© Notice établie par ORB
