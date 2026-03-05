Les règles du jeu au travail spécial premier job

L'essentiel du droit du travail au quotidien, pour salariés et employeurs : premier job, tout ce qu'il faut savoir Déclinaison de son titre à succès, Les règles du jeu au travail, dans un format court et synthétique, ce guide aborde la question du premier job et tout ce que vous devez savoir pour agir en conformité et en toute sérénité : les formalités avant embauche, l'intégration, les interlocuteurs, la santé au travail, les congés... Présenté sous forme de questions/réponses du point de vue du salarié et de l'employeur, chaque thème est vulgarisé afin d'être accessible à tous. Il répond aux interrogations clés : · Qui m'accueille et comment se passe mon intégration ? · Peut-on changer mon contrat ? · Puis-je refuser un congé ? · Qui prévenir quand je commence ? · Que se passe-t-il en cas de rupture ? Un guide de facilitation qui accompagne la vie professionnelle, où les parties peuvent se retrouver et parler le même langage.