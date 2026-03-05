Inscription
#Essais

Les pouvoirs de l'ancrage

Donna Raskin

ActuaLitté
Un guide pratique et illustré pour nous apprendre à puiser énergie et vitalité dans la nature au quotidien. Reconnectez-vous à la nature et à vous-même ! Avez-vous déjà ressenti la sérénité que procure une balade en forêt ? Ou expérimenté un regain d'énergie après une journée au bord de la mer ? La nature a de véritables pouvoirs bénéfiques sur notre santé, physique et mentale. Et dans une société de plus en plus urbaine et ultraconnectée, il devient indispensable de trouver des solutions pour profiter de ses vertus au quotidien. L'ancrage est une pratique qui consiste à retrouver physiquement et en conscience le contact avec la nature, pour se libérer du stress et du trop-plein de technologies qui envahissent nos vies modernes. Ce guide pratique magnifiquement illustré vous donne toutes les clés pour vous approprier les pouvoirs de l'ancrage : - Découvrez des techniques simples d'ancrage à pratiquer facilement et à tout moment. - Partez à la découverte de sites d'ancrage dans le monde entier et accédez à leurs bénéfices chez vous grâce à un bain d'eau douce ou salée, des postures de yoga ou de méditation... - Apprenez à cuisiner des aliments qui favorisent l'ancrage et améliorent votre santé.

Par Donna Raskin
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Donna Raskin

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Esotérisme

Les pouvoirs de l'ancrage

Donna Raskin trad. Valérie Carreno

Paru le 05/03/2026

160 pages

De Boeck supérieur

14,95 €

ActuaLitté
9782807373082
