Ethno-Design

Fanny Parise

Mode d'emploi de la recherche créative contemporaine. Ce n'est pas une méthode de plus, mais une nouvelle façon de penser et d'agir. Entre observation et création, l'ethno-design transforme les contradictions du terrain en outils d'innovation concrets. Assez des Post-it® et des slogans creux ? Ici, on fabrique des preuves, des artefacts, des protocoles. Découvrez le Tarot du Terrain, un jeu de cartes qui guide l'enquête, stimule la créativité et déclenche des prototypes. Penser comme un·e anthropologue, agir comme un·e designer et innover comme un. e anarchiste : ce livre vous apprend à questionner votre milieu, à révéler ses angles morts et à inventer des solutions qui comptent. Etudiants, designers, chercheurs, acteurs publics, artistes... ce guide est pour vous. Ni manuel miracle ni manifeste : c'est un mode d'emploi pour innover autrement - et rendre la vie plus belle, plus simple, plus juste... sans cesser de la questionner.

Fanny Parise

De Boeck supérieur

Innovation

Paru le 05/03/2026

335 pages

23,90 €

9782807372719
