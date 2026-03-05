Le programme pour gérer mon cerveau hypersensible en 3 étapes

La solution en 3 étapes pour reprendre le contrôle de votre cerveau hypersensible. Vous êtes en permanence assailli d'émotions et de sensations, dont le contrôle capte toute votre énergie ? Vous êtes fatigué par cette réactivité hors norme et vos tentatives pour la masquer ? Suivez la neuropsychologue Cathy Assenheim dans les 3 étapes de son programme sur mesure pour évaluer rapidement votre situation, puis apporter les réponses appropriées à vos difficultés quotidiennes. Grâce à ce guide perso : - comprenez mieux les particularités de votre cerveau hypersensible (émotivité, sens exacerbés, empathie - extrême, troubles de l'attention, etc.), - apprenez à gérer et prévenir les débordements émotionnels, sensoriels et cognitifs, - retrouvez confiance en vous en luttant contre la suradaptation, - restez connecté à vos propres besoins, - adoptez de nouvelles habitudes pour développer vos ressources physiologiques et psychologiques.