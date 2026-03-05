D'où viennent les nombres quantiques ? Comment une particule peut-elle être une onde ? Le chat de Schrödinger est-il mort ou vivant ? Comment faire léviter un aimant ? Vit-on dans le multivers ? Les communications quantiques sont-elles sécurisées ? Entre antimatière et positrons, quarks et neutrinos, intrication et univers parallèles, la théorie quantique est un domaine à la fois déconcertant et fascinant à explorer. Mais comment s'y retrouver dans ce monde énigmatique ? Avec des cartes bien sûr ! Ce livre aborde 8 thématiques en lien avec la théorie quantique et pour chacune, propose une carte mentale permettant de se familiariser avec les concepts, suivie d'une série de questions-réponses, avec des illustrations, pour approfondir !