Sentiers de l'eau en Provence

20 jours de randonnée sur le GR® de Pays Sentier de l'eau en Provence organisé en 3 boucles au départ d'Aix-en-Provence : la boucle Est "D'Aix aux balcons de Cézanne" (5 jours - 83km), la boucle Nord "D'Aix aux balcons de la Durance" (10 jours - 143km) et la boucle Ouest "D'Aix aux balcons de la Petite Mer" (4 jours - 75km). Au programme : paysages provençaux avec garrigues sauvages, vignobles, oliveraies, villages perchés... et l'eau (Durance, étang de Berre, aqueducs, barrages...) toujours, comme fil conducteur. Egalement décrites dans ce topoguides 15 randonnées à la journée ou à la demi-journée.