Les Wycherley

Annaliese Avery

Une malédiction. Deux ennemis. Une magie qui les lie. Aurelia Wycherley est une sorcière maudite. Lors des bals somptueux où se courtisent les débutants, personne ne l'approche. Personne, sauf Jules Nightly, un sorcier arrogant, et surtout le descendant de l'homme qui a voué les Wycherley à la damnation éternelle. Pour défaire la malédiction, Aurelia va devoir se rapprocher de son ennemi juré... Mais jusqu'où est-elle prête à aller ? Robes de bals et duels de sorciers Plongez dans le monde des Wycherley

Par Annaliese Avery
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Annaliese Avery

Editeur

Michel Lafon

Genre

Mondes fantastiques

Les Wycherley

Annaliese Avery

Paru le 05/03/2026

336 pages

Michel Lafon

18,95 €

9782749962092
