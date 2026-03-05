Inscription
En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Géopolitique de l'Eurovision

Cyrille Bret, Florent Parmentier

ActuaLitté
Et si l'Eurovision, qui fêtera ses 70 ans en 2026, révélait mieux l'Europe qu'un sommet politique ? Derrière les paillettes et le kitsch, ce concours planétaire est un miroir fascinant des rapports de force et des identités européennes. A l'occasion du 70 ? anniversaire de l'Eurovision, en 2026, cet ouvrage décrypte les enjeux géopolitiques de ce spectacle musical suivi par plus de 160 millions de téléspectateurs dans 37 pays (5, 4 millions en France). Derrière le kitsch et les paillettes, l'Eurovision est une scène sur laquelle s'affrontent récits nationaux, stratégies d'influence et quête d'identité européenne. De l'exclusion de la Russie aux votes de bloc, en passant par les hymnes queer et les symboles nationaux, les auteurs montrent comment chaque performance devient un acte politique. A travers ce prisme original, ils proposent une lecture inédite des mutations de l'identité européenne au XXIe siècle.

Par Cyrille Bret, Florent Parmentier
Chez Bréal

|

Auteur

Cyrille Bret, Florent Parmentier

Editeur

Bréal

Genre

Géopolitique

Géopolitique de l'Eurovision

Cyrille Bret, Florent Parmentier

Paru le 12/03/2026

200 pages

Bréal

13,90 €

9782749558455
