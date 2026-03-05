Géopolitique de l'Eurovision

Et si l'Eurovision, qui fêtera ses 70 ans en 2026, révélait mieux l'Europe qu'un sommet politique ? Derrière les paillettes et le kitsch, ce concours planétaire est un miroir fascinant des rapports de force et des identités européennes. A l'occasion du 70 ? anniversaire de l'Eurovision, en 2026, cet ouvrage décrypte les enjeux géopolitiques de ce spectacle musical suivi par plus de 160 millions de téléspectateurs dans 37 pays (5, 4 millions en France). Derrière le kitsch et les paillettes, l'Eurovision est une scène sur laquelle s'affrontent récits nationaux, stratégies d'influence et quête d'identité européenne. De l'exclusion de la Russie aux votes de bloc, en passant par les hymnes queer et les symboles nationaux, les auteurs montrent comment chaque performance devient un acte politique. A travers ce prisme original, ils proposent une lecture inédite des mutations de l'identité européenne au XXIe siècle.