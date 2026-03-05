Inscription
La Conspiration des Templiers

Daniele Salerno

ActuaLitté
Du coeur du Vatican à Notre-Dame en passant par la Terre sainte, Daniele Salerno nous propose un passionnant voyage à travers l'histoire des Templiers, doublé d'une enquête palpitante aux rebondissements incessants. Vous aimez Dan Brown et Steve Berry ? Vous allez adorer La Conspiration des Templiers . 1127, Est de la France. Dans une abbaye cistercienne, neuf chevaliers de retour de Terre sainte consultent le théologien Bernard de Clairvaux à propos d'un nouvel ordre de moines soldats : les Templiers. 1314, Paris. Jacques de Molay, grand maître des Templiers, et Geoffroy de Charnay, commandeur de l'Ordre, sont accusés d'hérésie et brûlés vifs avec l'assentiment du roi Philippe IV le Bel et du pape Clément V. Avant de mourir, de Molay lance une malédiction... qui marquera l'Histoire. 2020, Rome. Le maréchal des carabiniers Giacomo Mola, surnommé " le Prêtre " en raison de son passé de séminariste, reçoit de mystérieuses lettres cryptées. Celles-ci le mettent sur la piste d'une société secrète liée aux Templiers. Officiellement, l'Ordre a disparu depuis des siècles, mais y aurait-il une histoire cachée ? Giacomo fait bientôt d'étonnantes découvertes avant de tenter de déjouer une conspiration qui, dans l'ombre, menace les fondements mêmes de l'Eglise. Du coeur du Vatican à Notre-Dame en passant par la Terre sainte, Daniele Salerno nous propose un passionnant voyage à travers l'histoire des Templiers, doublé d'une enquête palpitante aux rebondissements incessants.

Par Daniele Salerno
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Daniele Salerno

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Thrillers

La Conspiration des Templiers

Daniele Salerno trad. Sabine Mille, Stefano Palombari

Paru le 05/03/2026

400 pages

Le Cherche Midi

22,90 €

9782749185101
© Notice établie par ORB
