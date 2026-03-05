Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Instruction budgétaire et comptable commentée

Bernadette Straub

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'instruction budgétaire et comptable M57 est devenue, depuis le 1er janvier 2024, le référentiel commun à toutes les collectivités locales. Elle se substitue aux instructions précédentes, notamment à la M14, qui était applicable aux communes et aux EPCI. Afin d'accompagner le comptable, l'agent territorial ou le comptable public, l'ouvrage suit la construction du texte officiel pour en faciliter le repérage et apporte des précisions opérationnelles au maniement approprié des comptes : rappel des règles, contenu et utilisation des comptes, principes budgétaires (construction, exécution, contrôle) et éléments juridiques relatifs à la séparation des ordonnateurs et des comptables. Il conviendra autant au débutant qu'au professionnel aguerri.

Par Bernadette Straub
Chez Berger-Levrault

|

Auteur

Bernadette Straub

Editeur

Berger-Levrault

Genre

Comptabilité publique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Instruction budgétaire et comptable commentée par Bernadette Straub

Commenter ce livre

 

Instruction budgétaire et comptable commentée

Bernadette Straub

Paru le 05/03/2026

662 pages

Berger-Levrault

89,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782701323350
9782701323350
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.