Instruction budgétaire et comptable commentée

L'instruction budgétaire et comptable M57 est devenue, depuis le 1er janvier 2024, le référentiel commun à toutes les collectivités locales. Elle se substitue aux instructions précédentes, notamment à la M14, qui était applicable aux communes et aux EPCI. Afin d'accompagner le comptable, l'agent territorial ou le comptable public, l'ouvrage suit la construction du texte officiel pour en faciliter le repérage et apporte des précisions opérationnelles au maniement approprié des comptes : rappel des règles, contenu et utilisation des comptes, principes budgétaires (construction, exécution, contrôle) et éléments juridiques relatifs à la séparation des ordonnateurs et des comptables. Il conviendra autant au débutant qu'au professionnel aguerri.