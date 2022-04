Réveiller son énergie vitale. Être bien avec soi, les autres et le monde

Quel est le premier obstacle à notre épanouissement ? Nous-même, la plupart du temps ! Parce que nous sommes tous envahis de biais de perception, de croyances et d'ancrages négatifs qui nous tirent vers le bas ! Pourtant, il est possible de gérer ses émotions et son insatisfaction personnelle et professionnelle pour retrouver la voie de notre propre potentiel. A l'appui de cas réels, apprenez comment dépasser les barrières psychologiques qui vous empêchent de vous accomplir et trouvez votre propre voie vers le bonheur. Simple d'accès, concret et bienveillant, cet ouvrage vous aidera à mieux vous connaître et reconnaître vos mécanismes inconscients pour créer une vie qui résonne avec vos désirs profonds. Alors, accédez au bonheur... d'être vous-même !