"Quand les âmes ont été créées, il leur a été demandé de faire un choix pour tous les temps : une vie unique et éternelle ou l'éternel recommencement de vies multiples. Et certaines ont dit qu'elles choisissaient la vie éternelle ; elles étaient les maîtresses de la mort". Dans une Europe qui ressemble à la nôtre, les Odarens, immortels et politiquement divisés en deux groupes rivaux, peinent à maintenir une paix censée les protéger les uns des autres, mais aussi des humains. De leur côté, les Shellans, qui préservent jalousement leur culture et leurs traditions orales, sont des semi-nomades qui se cachent depuis des siècles pour échapper aux moulè, les vampires des contes anciens. Car la rétention des âmes, malédiction qui pèse sur les Odarens, privés de la possibilité de se réincarner, les désigne comme victimes de ceux qui convoitent leurs pouvoirs, mais enchaîne également les Shellans. Ces deux peuples inextricablement liés qui se sont oubliés l'un l'autre vont se croiser à nouveau quand Cédric, jeune Odaren issu d'une lignée prestigieuse de guerriers, promis à une brillante carrière au sein de l'ordre du Mohab, rencontre Délia, jeune Shellane, apprentie sorcière et réincarnation de l'une des trois Ayonshahs. Daliborka Milovanovic est essayiste et éditrice. Le Cinquième Interdit, premier tome de la trilogie Odaren. La Rétention des âmes, est son premier roman.