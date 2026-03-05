Tu nuis à la cause. Toi la féministe arrogante, avec tes poils sous les bras et tes propos clivants, personne n'a envie de t'écouter. #MeToo, #MeToo, vous n'avez que ça à la bouche. Ils nuisent à la cause, les écologistes aux tee-shirts usés qui manifestent contre les bassines. Les bassines c'est la rentabilité, qu'est-ce qu'ils y connaissent, eux, à la rentabilité ? Elle nuit à la cause, la mère de cet enfant tué par des policiers lors d'un contrôle d'identité et qui sourit, quelques jours plus tard, à la tête d'une manifestation en hommage à son fils. Ils nuisent à leur cause, ceux qui ont tagué l'Arc de Triomphe, avec leurs gilets. Eux aussi, ces étudiants, ils nuisent à leur cause en bloquant quelques heures l'entrée d'une grande école pour clamer leur solidarité au peuple palestinien. Ils nuisent à leur cause, ces ultramarins qui déboulonnent les statues des esclavagistes ou des colons. Ils nuisent à leur cause, ces jeunes, ces chercheurs qui bloquent les tarmacs et les périphériques ou jettent de la soupe sur la vitre d'un tableau. Trop d'excès, personne n'écoute. Et ces associations de défense des animaux qui filment en toute illégalité des abattoirs ? Déconstruction, vous ne savez dire que ça. Tonton explique comment il éteint la télé " direct " quand il entend les représentants de ces causes. Il est à un repas de famille, il a bu un verre et prend la tablée complète à témoin. Lui, il est le premier féministe, il est écologiste aussi, et puis antiraciste. Et il l'a été bien avant tout le monde ! Il a aidé cette stagiaire, l'an dernier, qui se faisait embêter par son collègue. Il a dit au collègue d'arrêter. Alors ça suffit. Il n'a pas de leçon à recevoir de sales connes.