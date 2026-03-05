Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre

"Tu nuis à la cause"

Sandrine Rousseau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tu nuis à la cause. Toi la féministe arrogante, avec tes poils sous les bras et tes propos clivants, personne n'a envie de t'écouter. #MeToo, #MeToo, vous n'avez que ça à la bouche. Ils nuisent à la cause, les écologistes aux tee-shirts usés qui manifestent contre les bassines. Les bassines c'est la rentabilité, qu'est-ce qu'ils y connaissent, eux, à la rentabilité ? Elle nuit à la cause, la mère de cet enfant tué par des policiers lors d'un contrôle d'identité et qui sourit, quelques jours plus tard, à la tête d'une manifestation en hommage à son fils. Ils nuisent à leur cause, ceux qui ont tagué l'Arc de Triomphe, avec leurs gilets. Eux aussi, ces étudiants, ils nuisent à leur cause en bloquant quelques heures l'entrée d'une grande école pour clamer leur solidarité au peuple palestinien. Ils nuisent à leur cause, ces ultramarins qui déboulonnent les statues des esclavagistes ou des colons. Ils nuisent à leur cause, ces jeunes, ces chercheurs qui bloquent les tarmacs et les périphériques ou jettent de la soupe sur la vitre d'un tableau. Trop d'excès, personne n'écoute. Et ces associations de défense des animaux qui filment en toute illégalité des abattoirs ? Déconstruction, vous ne savez dire que ça. Tonton explique comment il éteint la télé " direct " quand il entend les représentants de ces causes. Il est à un repas de famille, il a bu un verre et prend la tablée complète à témoin. Lui, il est le premier féministe, il est écologiste aussi, et puis antiraciste. Et il l'a été bien avant tout le monde ! Il a aidé cette stagiaire, l'an dernier, qui se faisait embêter par son collègue. Il a dit au collègue d'arrêter. Alors ça suffit. Il n'a pas de leçon à recevoir de sales connes.

Par Sandrine Rousseau
Chez La Meute

|

Auteur

Sandrine Rousseau

Editeur

La Meute

Genre

sociologie du genre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur "Tu nuis à la cause" par Sandrine Rousseau

Commenter ce livre

 

"Tu nuis à la cause"

Sandrine Rousseau

Paru le 05/03/2026

112 pages

La Meute

11,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488115209
9782488115209
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.