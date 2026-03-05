Inscription
#Roman francophone

Du goût pour le bonheur

Lorraine Fouchet

ActuaLitté
LE NOUVEAU ROMAN FEEL GOOD DE LORRAINE FOUCHET. Pia, vingt ans, a grandi seule avec sa mère Rose et son parrain, Max. Un jour, parrain et filleule apprennent qu'ils pourraient devenir père et fille. Mais au moment où elle doute de tout, Pia croise la route de celui qu'elle pensait ne jamais connaître... Et si en adoptant un père, elle en trouvait deux ? Par la magie de Groix, cette famille réinventée va révéler le meilleur d'elle-même. Pia, vingt ans, a grandi avec sa mère, Rose, à qui la vie n'a pas fait de cadeau, et son parrain, Max, qu'elle adore. Il est leur pilier et Groix leur port d'attache. Au cours d'un séjour sur l'île, Pia et Max, éternels complices, découvrent qu'ils pourraient devenir fille et père. Cette révélation bouleverse toutes leurs certitudes. Lorraine Fouchet, l'autrice du best-seller Entre ciel et Lou nous offre un concentré d'émotion grâce aux péripéties que vivent ses personnages. Parrain et filleule envisagent de se lancer alors dans une procédure d'adoption sans en parler à Rose, qui de son côté prépare une surprise que Pia n'appréciera guère. Sous le poids des non-dits le trio frise l'implosion et lorsque le père biologique de Pia, Oscar, débarque dans l'équation, tous devront se remettre en question. Pia, Rose, Max et Oscar, cabossés par l'existence, ne demandent qu'à s'aimer, mais les écueils vont s'accumuler sur leur parcours. Heureusement la tendresse et les vents d'ouest vont les aider à retrouver le cap et à révéler le meilleur d'eux-mêmes. Avec Du goût pour le bonheur , Lorraine Fouchet sonde les liens familiaux avec brio et propose un roman feel good qui chante le bonheur et célèbre la joie avec cette ode à la vie et à la famille choisie ! LORRAINE FOUCHET, UNE AUTRICE AUX 100 000 LECTEURS ET LECTRICES. Avant de se consacrer à l'écriture, Lorraine Fouchet a été urgentiste. Elle est l'autrice de 27 romans. Ses derniers succès, Entre ciel et Lou (bestseller international), A l'adresse du bonheur , L'Ecriture est une île et Aller simple pour la joie séduisent chaque année un lectorat toujours plus large. Découvrez l'univers joyeux d'une autrice populaire aux sagas bretonnes et ébouriffantes !

Par Lorraine Fouchet
Chez Héloïse d'Ormesson

|

Auteur

Lorraine Fouchet

Editeur

Héloïse d'Ormesson

Genre

Littérature française

Du goût pour le bonheur

Lorraine Fouchet

Paru le 05/03/2026

256 pages

Héloïse d'Ormesson

21,00 €

Scannez le code barre 9782487819849
9782487819849
© Notice établie par ORB
