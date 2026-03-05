Inscription
#Roman francophone

Matcha thérapie

Cyril Massarotto

Quand la douceur du matcha apaise les blessures de l'âme... A Montmartre, Etienne, papa solo de jumeaux, tient une pharmacie de quartier pas comme les autres. Persuadé que la parole guérit autant que les médicaments, il propose aux habitués comme aux clients de passage de discuter autour d'un délicieux thé matcha. Un soir, alors que l'officine est déjà fermée, une inconnue frappe à la grille et supplie Etienne de lui fournir le nécessaire pour mettre fin à ses jours. Bouleversé, le pharmacien lui propose un marché, sans savoir que cette rencontre va devenir la chance de sa vie. Dans ce roman drôle et profond, Cyril Massarotto célèbre les amitiés qui naissent du hasard et se révèlent plus fortes que tout. D'abord musicien et enseignant, Cyril Massarotto se consacre à l'écriture depuis une quinzaine d'années. Ses romans, scénarios et pièces de théâtre ont pour point commun la recherche de ce qui fait battre nos coeurs, l'exploration des liens invisibles qui nous unissent. Avec Matcha thérapie, il continue de sonder l'âme humaine avec humour et délicatesse.

Par Cyril Massarotto
Chez Editions Nami

Auteur

Cyril Massarotto

Editeur

Editions Nami

Genre

Littérature française

Matcha thérapie

Cyril Massarotto

Paru le 05/03/2026

272 pages

Editions Nami

19,00 €

9782487606258
