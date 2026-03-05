Le nouveau roman d'une icône, considérée comme la pionnière de la littérature féminine noire américaine, adulée par Toni Morrison qui fut sa première éditrice, comme par de nombreux autres auteurs. Une fresque sur la liberté d'une modernité et d'une inventivité étonnantes. Au coeur du Brésil colonial, Almeyda, jeune esclave noire, vit dans un univers où la magie et les légendes s'entremêlent au lourd fardeau du quotidien, tout comme la vie des maîtres se lie à celles des femmes qui les servent. Parmi les récits qui l'animent, il y a la description d'un monde rêvé : un campement d'esclaves fugitifs connu sous le nom de Palmares. Almeyra s'échappe des plantations portugaises où elle vit captive pour rejoindre ce monde libre. Mais cette communauté ne survivra pas à la soif de pouvoir des colons qui les traquent et Almeyda doit poursuivre sa fuite. Maintenant, c'est un homme qu'elle recherche. Celui qu'elle aime et dont elle a perdu la trace lors des combats à Palmares. Finaliste du Prix Pulitzer, acclamé par la critique dans son pays, A Palmares est un roman foisonnant, une captivante épopée à travers laquelle Gayl Jones questionne la nature profonde et le sens de la liberté. Finaliste Prix Pulitzer