Le monde merveilleux du gras

Kilos, petits bourrelets, hanches généreuses... Et s'il fallait avant tout bien connaître le gras qui nous habite pour mieux le gérer ? Lucie entre dans la cabine d'essayage, un joli maillot de bain à la main. Quelques minutes plus tard, elle sort de la cabine, le même maillot à la main, qu'elle rendra d'un air désolé. " Il ne m'allait pas, merci. " Au même moment, Jean-Paul consulte son médecin parce que, depuis quelque temps, il se trouve trop vite essoufflé. Il faut dire, qu'en dix ans, il a pris 20 kilos... N'oublions pas non plus Eve, qui a passé sa vie à faire des régimes et qui, de yoyo en yoyo, a désormais plus de 30 kilos en trop qui lui pèsent terriblement, au ventre, aux fesses et au moral... Tous ces personnages ont un point commun : le gras. Trop de gras. Mais quel est ce gras ? Comment apparaît-il ? A quoi sert-il ? Quels rôles entretient-il avec les autres organes ? A quel moment en a-t-on trop ? Et pourquoi est-ce si difficile de le perdre ? Des questions que nous nous posons tous et auxquelles personne ne nous a jamais répondu jusqu'à présent. Dans ce livre unique et terriblement efficace, à la fois drôle et s'appuyant sur les dernières données scientifiques, le Dr Laurence Plumey nous fait découvrir les secrets de notre adiposité en présence d'un irrésistible personnage, Robert, une cellule graisseuse au tempérament bien trempé et plein de bon sens. Attention, ça va secouer !