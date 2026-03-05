Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Femmes, agissez pour votre liberté financière !

Olivia Giscard d'Estaing

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour les femmes, l'indépendance financière n'est pas un luxe : c'est une liberté. Ce guide accessible et pédagogique s'adresse aux femmes de tous âges qui souhaitent s'emparer de leur avenir financier. Il les accompagne pas à pas pour comprendre les mécanismes de l'investissement, changer leur rapport à l'argent, identifier leurs objectifs, établir une stratégie concrète et adaptée à leur profil, et faire fructifier leur argent en accord avec leurs valeurs. Cet ouvrage permet notamment de : - gagner son indépendance ; - développer ses compétences financières ; - établir son budget ; - augmenter ses revenus ; - contrôler et gérer son endettement ; - disposer des outils pour investir ; - investir quel que soit son capital... Riche en témoignages, en ressources concrètes et en méthodes pratiques, ce livre lève les freins psychologiques, culturels et techniques à l'investissement au féminin.

Par Olivia Giscard d'Estaing
Chez Eyrolles

|

Auteur

Olivia Giscard d'Estaing

Editeur

Eyrolles

Genre

Gestion de patrimoine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Femmes, agissez pour votre liberté financière ! par Olivia Giscard d'Estaing

Commenter ce livre

 

Femmes, agissez pour votre liberté financière !

Olivia Giscard d'Estaing

Paru le 05/03/2026

260 pages

Eyrolles

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416024573
9782416024573
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.