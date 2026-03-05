Femmes, agissez pour votre liberté financière !

Pour les femmes, l'indépendance financière n'est pas un luxe : c'est une liberté. Ce guide accessible et pédagogique s'adresse aux femmes de tous âges qui souhaitent s'emparer de leur avenir financier. Il les accompagne pas à pas pour comprendre les mécanismes de l'investissement, changer leur rapport à l'argent, identifier leurs objectifs, établir une stratégie concrète et adaptée à leur profil, et faire fructifier leur argent en accord avec leurs valeurs. Cet ouvrage permet notamment de : - gagner son indépendance ; - développer ses compétences financières ; - établir son budget ; - augmenter ses revenus ; - contrôler et gérer son endettement ; - disposer des outils pour investir ; - investir quel que soit son capital... Riche en témoignages, en ressources concrètes et en méthodes pratiques, ce livre lève les freins psychologiques, culturels et techniques à l'investissement au féminin.